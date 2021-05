Un murale per Mario Paciolla. La madre: "Ora vogliamo la verità"

L'opera di Luca Carnevale è stata inaugurata nei giardini di via dell'Erba, a Napoli. Il giovane è morto in Colombia il 15 luglio 2020 in circostanze ancora misteriose. La famiglia non ha mai creduto all'ipotesi del suicidio: "Tutto si nasconde nei suoi ultimi cinque giorni"