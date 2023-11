Morte Mario Paciolla, il tribunale di Roma respinge la richiesta di archiviazione: disposte ulteriori indagini

“È stata finalmente depositata la decisione del giudice per le indagini preliminari riguardo la richiesta di archiviazione proposta dai pubblici ministeri circa il procedimento sull’omicidio di nostro figlio Mario. Il giudice, accogliendo in parte le nostre richieste, dopo aver meticolosamente ricostruito tutti gli elementi emersi dall’ istruttoria e dalle nostre indagini difensive, ed avendo verificato che ‘ogni ricostruzione presta il fianco a dubbi e incertezze’ ha disposto la restituzione ai pubblici ministeri affinché svolgano ulteriori indagini, in particolare accertamenti tecnici sul lenzuolo avvolto intorno al collo di Mario, sui suoi vestiti e sui coltelli rinvenuti nella casa dove abitava in Colombia”. E' quanto rendono noto Anna e Giuseppe Paciolla, genitori di Mario Paciolla, il trentatreenne cooperante napoletano trovato morto impiccato nella sua abitazione a San Vicente del Caguàn, in Colombia nel luglio del 2020.

Paciolla era in Colombia in qualità di volontario nell'ambito della missione di verifica dell'Onu, come osservatore delle Nazioni Unite per il rispetto degli accordi di pace a San Vicente del Caguan.

"Oggi è 'nu’ juorn bbuon'! Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione dell’indagine sulla morte di Mario. Questo primo, grande traguardo lo abbiamo ottenuto grazie alle avvocate Alessandra Ballerini ed Emanuela Motta e a tutte le persone che ci accompagnano giorno dopo giorno nella ricerca di giustizia e verità. Avanti, senza fermarsi per chiedere giustizia per Mario", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook "Giustizia per Mario Paciolla".