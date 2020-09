Morte Maria Paola, Ciro: "Il fratello voleva tagliarmi la testa". La difesa: "Non volevo ucciderla"

Pare non fosse la prima aggressione ai danni di Ciro Migliore, compagno di Maria Paola Gaglione, quella dello scorso venerdì, sfociata nel tragico incidente in cui la ragazza di appena 20 anni ha perso la vita.

Il 13 luglio scorso a casa di Ciro si presentò Michele, il fratello di lei. "Venne da me, a casa mia, dicendomi che se non avessi lasciato Maria Paola mi avrebbe tagliato la testa, mi avrebbe ammazzato. Non denunciai per paura", ha spiegato Ciro. La loro 'colpa', agli occhi del fratello di lei, era che Ciro fosse un transessuale.

Intanto il gip del tribunale di Nola ha convalidato il fermo per Michele Gaglione. Le sue parole hanno convinto il giudice a tenerlo ancora in galera: ha confermato si fosse messo intorno all'una all'inseguimento della sorella, che aveva provato a interrompere la marcia del mezzo guidato da Ciro sferrando anche dei calci, aveva aggredito con schiaffi e calci lo stesso Ciro dopo la caduta.

Per il gip la conferma della volontà di offendere. "Maria Paola era dieci anni più giovane di me, è stata quasi come una figlia. Speravo che potesse avere la gioia di una famiglia, non condividevo la sua scelta, ma non volevo ucciderla", è stata la strategia difensiva dell'uomo.

Ma al momento l'accusa è di omicidio preterintenzionale aggravato da motivi futili.

I funerali

Nella giornata di oggi, alle 16.30 si terrà l'ultimo saluto alla ragazza. I funerali verranno celebrati da don Maurizio Patriciello nella chiesa di San Paolo Apostolo. La salma arriverà in chiesa alle 16.