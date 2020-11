All Blacks da brividi: tributo a Maradona prima dell'Haka

Non sapranno molto di calcio, ma anche gli All Blacks sanno benissimo chi era Diego Armando Maradona. I fuoriclasse neozelandesi del rugby, impegnati in una partita contro l'Argentina, hanno voluto deciare un omaggio al Pibe de oro. Prima dell'Haka, la tradizionale danza tribale, il capitano Sam Cane, si è sganciato dal gruppo e si è avvicinato al centro del campo per deporre una maglia nera con il numero 10 e il nome di Maradona.

Un gesto apprezzato dai rivali, evidentemente commossi. Gli All Blacks si sono poi esibiti nella loro straordinaria danza pre-partita. Il match è finito 38 a 0 per i neozelandesi