Morte Maradona, Nino D'Angelo: "Mi trema il cuore, piango. E' morto l'eterno"

"Mi trema il cuore, piango e poi piango ancora… E’ morto l’eterno… Il Dio del calcio, l’inarrivabile, la leggenda di tutte le leggende, Diego Armando Maradona. Il Campione di tutti noi che l’abbiamo amato... Quello che tutti i bambini sognavano di diventare, Maradona. Ti ha tradito il tuo cuore grande, si è fermato e ha fatto fermare tutto il mondo. Mi inchino davanti a te, caro Diego, ragazzo del Barrio che sei diventato re del riscatto mondiale. Grazie Diego, grazie ancora per quello che sei stato e sarai per sempre, perché tu sarai immortale. Buon viaggio amico mio. R.I.P". E' il post pubblicato su Facebook da Nino D'Angelo, molto scosso per la morte del pibe de oro.