Maradona, il fratello Hugo: "Sul mistero della sua morte parlerà la giustizia. Orgoglioso dei napoletani"

Hugo Maradona vive in Italia da anni e più di tutti i familiari del Pibe de oro conosce il rapporto viscerale tra Diego e Napoli. Per questo motivo, ha voluto prendere parte alla riapertura delle bottoghe di San Gregorio Armeno, che per l'occasione hanno esposto le statuine raffiguranti lo storico 10 azzurro.

Sul mistero intorno alla morte di Maradona, Hugo non ha voluto polemizzare: "Non sono io che devo parlare - ha detto - perché manco dall'argentina da due anni. Parleranno le figlie, ma ancora più importante parlerà la giustizia. A me non resta che ringraziare il popolo napoletano per l'amore e il rispetto che ha dimostrato e sta dimostrando per mio fratello. Questo attenua un po' il mio dolore".