Inchiesta sulla morte di Maradona: “Il cuore si è fermato per la droga presa in passato”

La morte di Diego Armando Maradona resta un caso aperto. Dal rapporto di un medico legale, che ha redatto un nuovo studio su richiesta di uno degli imputati, il neurochirurgo del Pibe de Oro Leopoldo Luque, emergono incertezze sulle effettive responsabilità degli otto operatori sanitari finiti sotto processo in Argentina e che rischiano una pena detentiva dagli 8 ai 25 anni. L'esperto forense Pablo Ferrari nel suo rapporto è giunto alla conclusione che il battito cardiaco rapido e irregolare di Maradona fosse di origine naturale o derivante da un fattore esterno, forse una droga di cui la leggenda del Napoli aveva abusato in passato.

Risultati che contraddicono quelli presentati da una commissione medica di 20 membri incaricata di indagare sulla morte di Maradona. "È una svolta radicale nel caso", ha dichiarato ai media locali Vadim Mischanchuk, l'avvocato difensore della psichiatra di Maradona, Agustina Cosachov. La procura ha criticato la perizia di Ferrari, redatta in 72 ore, e lo ha accusato di aver tralasciato quattro anni di prove in favore di "una minima parte di prova presentata dalla difesa". "Non c'è alcuna svolta nel caso", hanno dichiarato in merito gli inquirenti. Il processo inizierà il 4 giugno.