Diego Armando Maradona morto per un cocktail letale di farmaci? In Argentina si indaga

Potrebbe anche essere morto per un cocktail letale di farmaci, Diego Armando Maradona. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica, che cita i tanti farmaci che Diego (cardiopatico) doveva assumere secondo le prescrizioni dei medici: due tipi di antiepilettici, un antipsicotico, un antagonista di oppiodi inibitore del desiderio alcolico, un antidepressivo e un fermaco per schizofrenia e disturbo bipolare. Un mix che non prevedeva nessuna cura per il cuore malandato di Diego.

Ora i magistrati di San Isidro - che indagano sul caso - considererebbero più grave la posizione del neurochirurgo Leopoldo Luque, che ha operato Maradona, e della psichiatra Cosachov. I due firmarono insieme le dimissioni di Diego dalla clinica. Tra una settimana nuove perizie tossicologiche faranno, si spera, luce sulla morte di Maradona.