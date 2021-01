"Mia madre tre giorni in pronto soccorso, poi è morta di Covid": indagini sul decesso di un'ischitana

Proseguono le indagini sulla morte di Maddalena Carneglia, la donna ischitana morta il 27 dicembre scorso al Cardarelli di Napoli per gli effetti del Covid-19, ma inizialmente ricoverata senza i sintomi del virus. Oggi la sua salma è stata sottoposta ad esame autoptico.



Portata al Rizzoli di Ischia un mese prima per problemi alla milza, risultò negativa al tampone. Poi il 6 dicembre le sue condizioni più gravi resero necessario un trasferimento al Cardarelli. Secondo quanto denunciato dai familiari, sarebbe a quel punto rimasta per tre giorni al pronto soccorso.

Al figlio chiedeva di essere trasferita altrove perché non riceveva né assistenza né informazioni, quindi venne spostata in Medicina e lì il 12 dicembre le è stato diagnosticato il Covid.

Avvenuta la morte due settimane dopo, il figlio ha denunciato la vicenda ai carabinieri di Forio. "Qualcuno ci deve delle spiegazioni", sottolineano i familiari.