Studentessa investita e uccisa su via Foria: "Con la pista ciclabile non sarebbe morta"

A proposito della tragedia di via Foria, che ha visto investita e uccisa una studentessa tedesca di 27 anni, riceviamo e pubblichiamo la lettera scritta dall'associazione Napoli Pedala.

"Si chiamava Lisa, Lisa Herbrich era di Düsseldorf, in Germania. Ventisette anni si era trasferita a Napoli per frequentare un master in Economia all’Università Federico II. Domenica dopo essere stata in giro con le amiche, stava tornando a casa in sella a una bicicletta a pedalata assistita del bike sharing su via Foria. Quello che non sapeva Lisa e che via Foria è una strada pericolosa.

Cosa vuol dire strada pericolosa? È una semplificazione giornalistica, che sottende comportamenti di automobilisti con ripetute e reiterate violazioni del codice della strada, come l'eccesso di velocità ad esempio. Su quella strada vige infatti un divieto di 30 km/h, a quella velocità l'impatto con un’auto in 9 casi su 10 non è mai letale.

Eppure oggi si fanno ricostruzioni fantasiose, in attesa di capire quale sia stata la dinamica, ma nessuno che si interroga della velocità dell'impatto che ha ammazzato Lisa.

Eppure che sia una "strada pericolosa" lo sanno i vigili urbani lo sa la prefettura, lo sa chi ci passa ogni giorno a qualsiasi ora, lo sanno i familiari di Antonietta, che li è morta due mesi fa. Lo sa anche il Comune di Napoli che in queste ore ha diramato un messaggio di cordoglio.



Ed infatti il rituale è sempre lo stesso, arrivano le dichiarazioni di qualche assessore, dicono che faranno riunioni immediate, valuteranno scelte, azioni. Passerà qualche giorno e non succederà nulla. "Nulla mischiato con niente", come diceva Peppino Impastato. Così è stato per le altre vittime, nei posti più disparati della città, da corso Umberto, a Piedigrotta, Coroglio, via Marina, corso Garibaldi, eccetera.

Eppure da piazza del Museo Nazionale a piazza Carlo III, passando per via Foria c'è spazio a volontà per fare un percorso ciclabile protetto, dove Lisa avrebbe potuto pedalare in sicurezza.

C'è un progetto che dal 2022 è fermo negli uffici comunali, c'è un biciplan che prevede che li si faccia una ciclabile e ci sono anche le risorse per realizzarlo.

La realtà è che l'amministrazione ha stravolto quel progetto, quello che uscirà, se mai lo vedremo, sarà inutile, quindi oltre al danno anche la beffa di vedere risorse per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture ciclabili sprecate.

Non ho mai visto Lisa, ma a me sembra di conoscerla, di averla vista con tutta la vita davanti, le sue amiche, le sue passioni, lo studio, i sogni.

Mi sembra di conoscere i suoi genitori, un po’ preoccupati ma orgogliosi di vedere la propria figlia fare un'esperienza di crescita professionale come quella che aveva deciso di fare, lontana da casa.

Mi sembra di conoscere le sue amiche, vedere la loro disperazione nel perdere in un modo così assurdo la propria amica.

A noi che restiamo qui, spetta ricordare questa tragedia immensa. Lo faremo, sarà fatto nei prossimi giorni. Quello che penso e che però quel giorno dovremmo essere in tanti, perché Lisa poteva essere nostra figlia, una nostra amica. La violenza stradale non guarda in faccia a nessuno".