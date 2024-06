Incidente in kayak, di chi è lo yacht di 18 metri sequestrato dalla Capitaneria di Porto

Possibile svolta nelle indagini sul caso di Cristina Frazzica, morta in seguito ad un incidente in kayak avvenuto domenica pomeriggio. Sequestro e verifiche della Procura su tre imbarcazioni allo scopo di individuare lo yacht che, avrebbe investito nelle acque di Posillipo, al largo di Villa Rosebery, la 31enne studentessa universitaria di origini calabresi, ma residente a Voghera.

Secondo le prime ricostruzioni della Capitaneria di Porto, la canoa sarebbe stata travolta dal motoscafo di 18 metri dell'avvocato penalista napoletano Guido Furgiuele, 48 anni, il primo tra l'altro a soccorrere la vittima che era in kayak con un amico, Vincenzo Leone, sempre avvocato, rimasto incolume. Furgiuele, interrogato ieri in Procura, ha spiegato di non essersi assolutamente accorto di aver provocato l'impatto. Medesima versione riportata peraltro anche dalle altre cinque persone che erano a bordo dello yacht del penalista. Gli accertamenti tecnici eseguiti sull'imbarcazione di Furgiuele dovranno accertare il coinvolgimento del suo natante nell'incidente, incrociati con i rilievi sulla canoa.

L’inchiesta della guardia costiera è coordinata dal pm Vincenzo Toscano con il procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Decisive per gli inquirenti le immagini di videosorveglianza di Villa Rosebery, residenza del presidente della Repubblica, che però secondo quanto trapela non avrebbero immortalato il momento dell'impatto.

L'arrivo dei familiari di Cristina a Napoli

Intanto a Napoli sono arrivati i familiari di Cristina Frazzica, che chiedono giustizia per la loro figlia, studentessa modello, già contesa dalle migliori aziende nel campo delle biotecnologie. Dopo poche ore dal suo decesso il Dipartimento di Farmacia Unina di Napoli aveva ricordato così la 31enne:"Apprendiamo con sgomento della tragica scomparsa di Cristina Frazzica avvenuta domenica 9 giugno nel golfo di Napoli. Cristina, appassionata di ricerca e nuove sfide, era in città per frequentare da allieva il percorso di Alta formazione PharmaTech Academy. Da novembre ha intrapreso con entusiasmo e passione le lezioni, le attività laboratoriali e sperimentato nuove tecniche e tecnologie per i farmaci a RNA presso il Complesso di Scampia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. A fine giugno avrebbe completato il suo tirocinio presso una delle aziende con sede in Campania, la Nouscom, che l’aveva contesa, con altre, nella fase di selezione. A luglio avrebbe concluso il percorso formativo e si sarebbe aperta per lei la strada da professionista al servizio della salute umana. Fondazione Centro Nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA, l’Ateneo, i referenti, docenti, esperti e colleghi allievi della PharmaTech Academy si stringono al dolore della famiglia. Ciao Cristina".

"Subito un piano sicurezza per il mare"

Il Comitato provinciale di ordine e sicurezza ha stabilito ieri che verrà varato un piano di sicurezza per il mare. Velocità alte, natanti troppo vicini alla costa, transiti in zone vietate come l'area marina protetta di Gaiola. "Su quello che è successo sta indagando la Magistratura - ha affermato il prefetto Michele Di Bari - Noi abbiamo deciso che dobbiamo promuovere un dispositivo di controllo del mare, senza dimenticate i controlli a terra. Questo specchio di mare è molto frequentato e dobbiamo evitare altre tragedie". I dettagli del piano non sono stati forniti. Di Bari si è limitato a fornire pochi elementi: "Ci vuole maggiore sinergia tra forze di mare e di terra. Il Piano sarà poderoso e inizierà il prima possibile. Saranno individuati giorni e orari maggiormente sensibili per fare in modo che chiunque vada in mare con un natante non rappresenti un pericolo per gli altri. Bloccheremo qualsiasi situazione di illegalità" (VIDEO).