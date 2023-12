Il bimbo deceduto in albergo domani avrebbe compiuto un mese: ipotesi morte in culla

Il risveglio in una stanza dell'albergo Diva di Qualiano è stata tragica per una famigliola. Il loro figlioletto che domani avrebbe compiuto un mese era privo di vita. Sconvolti i genitori del piccolo, un 30enne e una 24enne residenti a Qualiano. Sono corsi nella hall dell'albergo per cercare aiuto, ma ormai il piccolo non respirava più. Inutile anche l'arrivo di un'ambulanza del 118.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. I due hanno raccontato di trovarsi in albergo da alcuni giorni dopo un litigio familiare con i nonni dello sfortunato bambino.

Prime ipotesi sul decesso

Ad un primo controllo, il bimbo non presentava segnali di violenza e non soffriva di particolari patologie. Potrebbe essersi trattato della cosiddetta morte in culla che colpisce i neonati che sono in apparente buona salute, causata forse da un rigurgito.

Per risalire alle cause del decesso, però, bisognerà attendere l'autopsia che dovrebbe essere eseguita nell'ospedale di Giugliano in Campania.