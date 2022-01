Morte Giusy, la madre: "Il vaccino è necessario e l'abbiamo capito troppo tardi"

È pentita di non essersi vaccinata, "lo abbiamo capito troppo tardi" che "il vaccino è necessario", spiega. Sono le parole di Maria Teresa, la mamma di Giusy Barbato morta a 37 anni di Covid. La donna non era vaccinata.

Maria Teresa era anche lei positiva. Negativizzatasi, potrà andare ai funerali di sua figlia. Non si è mai detta no vax, semplicemente non si era sottoposta alla vaccinazione perché soffre di diverse patologie.

"Abbiamo pagato con la morte di Giusy – racconta lacerata dal dolore – Anche i miei figli si vaccineranno. Avevamo solo paura. Troppe persone stanno morendo con il Covid e tutti giovani. Sono sempre più sconvolta".

Giusy morta dopo sette giorni di ricovero

Giusy Barbato, di Villaricca, era risultata positiva al Covid-19 insieme a quattro componenti della sua famiglia, tra cui appunto la madre. Portata all’ospedale di Pozzuoli, era stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Lì è stata intubata fino al decesso, avvenuto domenica scorsa.