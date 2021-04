Muore a 16 anni in un tragico incidente: convalidato l'arresto dell'amico

Si è celebrato ieri innanzi al GIP del Tribunale di Napoli Nord l’udienza di convalida dell’arresto del 19enne indagato per omicidio stradale e lesioni stradali aggravate, a seguito dell'incidente di Qualiano in cui ha perso la vita Genny Nappa. Il giovane, assistito dagli avvocati Rocco Ascanio e Luigi Poziello, ha ammesso le proprie responsabilità, chiarendo che si è trattato di un trattato incidente e dicendosi affranto per quanto è accaduto all'amico.

Il GIP ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giovane, ricordiamo, era alla guida dell’auto di grossa cilindata che si è poi rilbatata provocando l’incidente in cui ha perso la vita Gennaro Nappa, 16 anni.

La convalida del provvedimento è avvenuta proprio nel giorno dei funerali di Genny. Ieri, nel primo pomeriggio, centinaia di persone sono accorse alla parrocchia San Pasquale Baylon. Molti hanno indossato magliette bianche in memoria del giovane per poi tributargli un lungo applauso sulle note di “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino quando la bara bianca è uscita dalla chiesa. Poi a seguire il classico lancio dei palloncini bianchi.