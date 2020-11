Trattato come paziente Covid ma negativo al tampone: "Mio padre è morto. Vogliamo la verità"

"Non emergono elementi indicativi di una infezione da 2019-nCoV". Scrive così il medico legale di parte in merito all'autopsia sul corpo di Gaetano D'Abbronzo, 84 anni, deceduto il 22 ottobre 2020 all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli. L'avvocato della famiglia D'Abbronzo, Maurizio Zuccaro, si spinge ancora un passo più avanti, sostenendo che "...dai primi elementi che arrivano dall'esame autoptico, senza dubbio si esclude che la morte sia dovuta al Covid-19, contrariamente a quanto ci è stato comunicato dalla struttura ospedaliera fin dalle prime ore".

Frederique e Anna D'Abbronzo, figlie di Gaetano, hanno presentato una denuncia per attestare le cause che hanno portato al decesso del genitore. Per le due donne ci sarebbero troppi punti oscuri in una vicenda che è cominciata il 16 ottobre 2020, quando D'Abbronzo è stato condotto al Fatebenefratelli per un semplice reflusso gastro-esofageo: "Mio padre non aveva alcun tipo di problema respiratorio - racconta Frederique - All'ingresso in ospedale è stato sottoposto al tampone rapido, risultato negativo. Ci è stato detto che di lì a poco, dopo i controlli di routine, sarebbe stato dimesso. Due ore dopo, senza ulteriori spiegazioni, ci hanno comunicato che gli era stato applicato il casco per la respirazione e che sarebbe stato trattato come un paziente Covid. Io e mia sorella abbiamo chiesto spiegazioni che non ci sono state date. A mio padre sono stati tolti gli effetti personali, cellulare compreso. Eppure, quando è entrato era perfettamente cosciente".

Da quel momento, per le sorelle D'Abbronzo comincia il calvario. Le notizie che arrivano sono frammentarie: "E' stato sottoposto a tampone molecolare, anch'esso negativo. Nonostante ciò hanno continuato a trattarlo come un paziente Covid, dicendo che aveva sviluppato una polmonite. Come è possibile se fino a poche ore prima non aveva neanche un sintomo?". Passano i giorni, Frederique e Anna non hanno possibilità di parlare con il padre.

La mattina del 22 ottobre, Frederique decide di chiedere i risultati delle analisi cui è stato sottoposto Gaetano: "Quando sono arrivata in direzione per presentare la mia richiesta mi è stato detto che avrei potuto avere quei documenti solo dopo la morte di mio padre. Il sangue mi si è gelato. Nessuno ci aveva mai detto che la sua vita fosse a rischio. Pochi minuti dopo, il medico del reparto mi ha comunicato la morte con un messaggio Whatsapp".

Restano molti dubbi, tanti che le sorelle D'Abbronzo presentano formale denuncia e affidano il loro caso all'avvocato Maurizio Zuccaro: "Abbiamo chiesto l'autopsia - spiega il legale - e il giudice, a differenza della maggior parte dei casi durante questa emergenza, l'ha accordata. Aspettiamo le relazioni ufficiali, ma dagli elementi preliminari che ci sono stati forniti non c'è nulla che faccia pensare a un contagio da Covid-19. Anzi, ci risulta che D'Abbronzo abbia contratto un'infezione batterica all'interno dell'ospedale Fatebenefratelli. I medici ci devono spiegare perché un paziente che risulta negativo a tutti i tamponi viene trattato come un caso Sars-Cov2".

La cartella clinica è stata posta sotto sequestro e sono in corso le indagini preliminari. Ci vorranno settimane per sapere se si arriverà a processo. Nel frattempo, Frederique continua a essere sopraffatta dalle domande: "Perché a mio padre è stato tolto il telefono? Perché è stato trattato come paziente Covid? Perché la morte ci è stata comunicata con un messaggio? Io non voglio che ciò che è accaduto a mio pare accada a qualcun altro".

(N.B. Napolitoday ha raccolto la testimonianza della famiglia D'Abbronzo e ha chiesto, a mezzo mail, alla direzione dell'Ospedale Fatebenefratelli una propria versione dei fatti. Al momento della pubblicazione del servizio, l'Ospedale non ha fatto pervenire alcuna risposta. La redazione resta a disposizione nel caso si volessero fornire dettagli sulla posizione della struttura)