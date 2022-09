Elvira investita e uccisa sul Lungomare: organizzata una manifestazione per ricordarla

Domani, venerdì 2 settembre alle 11 a via Caracciolo all'altezza del bar Napoli, ci sarà un'iniziativa per ricordare e chiedere giustizia per Elvira Zriba, la 34enne investita e uccisa da una moto pirata che impennava a tutta velocità a via Caracciolo.

Alla manifestazione aderiranno tanti cittadini, Europa Verde, la Radiazza ed è prevista la partecipazione dei familiari della ragazza. “Chiediamo una condanna esemplare per il pirata della strada che ha ucciso Elvira, soprattutto una giustizia rapida, e un intervento a breve per mettere in sicurezza questa zona della città da tempo teatro di sanguinosi incidenti - dice Francesco Emilio Borrelli - Urgono nuove e più efficaci misure per fermare i pirati della strada e limitare gli incidenti dovuta all’alta velocità".