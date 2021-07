Cutolo, gli ultimi mesi di vita: "Alimentato come un neonato. Non riconosceva nessuno"

“Era da quasi un anno in condizioni catatoniche, faceva due passi e cadeva, non reggeva una conversazione per più di trenta secondi che si addormentava. Un’atmosfera molto pietosa, ma è stato deciso di lasciarlo morire al 41bis. Questo per me è un abominio giuridico, non lontano dalla tortura”.

A parlare a NapoliToday è Gaetano Aufiero, legale di Raffaele Cutolo, che non nasconde la sua amarezza dopo i risultati dell’autopsia eseguita sulla salma del fondatore della NCO (Nuova Camorra Organizzata). Cutolo, ricordiamo, è mancato lo scorso 17 febbraio presso il carcere di Parma dove era detenuto al regime di 41bis da oltre 25 anni.

Cutolo versava da tempo in condizioni critiche e si è a lungo dibattuto sull’ipotesi di una revoca del “carcere duro”. Revoca che, però, non è mai arrivata, nonostante il suo stato di salute fisico e psichico non lo rendesse più un soggetto pericoloso.

“Morto per cause naturali”

“La morte è avvenuta per cause naturali, ma su questo non avevamo dubbi”, ha spiegato Aufiero. “Abbiamo avuto, però, la conferma che aveva una serie di patologie – tra cui quella polmonare a cardiocircolatoria – che ne hanno determinato la morte. Da agosto aveva seri problemi di alimentazione e veniva alimentato con dei frullati di frutta, quasi come un neonato. Nessuna novità, quindi: il fisico era molto debilitato”, ha detto ancora il legale.

La conferma dello stato di salute di Cutolo “rende nuovamente attuale l’assurdità della vicenda che Cutolo è stato portato a morire in 41bis. Da mesi, viste le sue condizioni, non era più idoneo al 41bis. Non era più in condizione di capire in che giorno o in che mese vivesse, in quale città si trovasse”.

“Il 41bis una tortura per Cutolo”

Nessun appunto, però, sulle cure riservategli in carcere. “Non abbiamo nulla da dire sulle cure ricevute a Parma, l’unica cosa che lascia l’amaro in bocca è che lo hanno lasciato morire al 41bis. Violando, secondo me, quella che è la norma cardine del 41bis. Cioè, un uomo può restare in 41bis se è portatore di una pericolosità, ma Cutolo in quelle condizioni sembrava tutto tranne che pericoloso. Si pensi che non riconosceva neanche più la moglie, non riconosceva me”.

“Questa per me non è una cosa lontana dalla tortura – sostiene Aufiero - Giuridicamente è abominevole, perché sappiamo cos’è il 41bis. Io non discuto la libertà di Cutolo. Non ho mai censurato le mancate scarcerazioni ed ho sempre rispettato le decisioni dei giudici. Poteva, tranquillamente, restare detenuto senza il regime di 41bis che non ha consentito alla moglie di fargli visita se non una volta al mese per un’ora, anche in quelle condizioni critiche”.

“Cadeva continuamente dal letto e non riconosceva nessuno”

“Cadeva continuamente dal letto, veniva alimentato con le pastine come un neonato, non riconosceva nessuno, ma è stato lasciato al 41bis. Se non è tortura questa e se non è un abominio giuridico questo, mi si dica cos’è la tortura. Ovviamente, quando parlo di tortura non faccio un discorso giuridico. Parlo di tortura in senso lato e so bene che non c’è, in questo caso, tale reato”, chiarisce l’avvocato.

“Se il 41bis serve a limitare la pericolosità di un soggetto – spiega ancora - non vedo perché vada applicato nei confronti di soggetti come Cutolo che, nelle ultime settimane di vita, era incapace anche di riconoscersi allo specchio. Per me c’è una violazione della ratio del 41bis, ci sono tante violazioni di sentenze della Corte Europea e della Corte Costituzionale. Per me, ripeto, è un abominio giuridico.

“Nessun ricorso alla Corte Europea”

Poi, un pensiero a chi pubblicamente si è espresso su un’eventuale revoca del carcere duro a Cutolo. “C’è chi dice che va bene così. Ci sono state delle manifestazioni di pensiero, se così si possono chiamare, che non considera e rispetto. Ripeto. Un discorso è la libertà di un detenuto come Cutolo, dove ognuno può avere la propria idea. Un altro discorso è far morire un uomo in quelle condizioni al 41bis. Se qualcuno mi viene a dire che questo va bene, per me è un’idea che neanche rispetto.

Tanta amarezza, ma nessun ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo. “Ho parlato con la moglie e non abbiamo ancora deciso nulla. Con tutta sincerità penso che non proporremo nuove azioni. Questo per una forma di scoramento, di sfiducia verso le istituzioni alle quali ci dovremmo rivolgere.”.

“Si potrebbe fare un ricorso a Strasburgo per andare a dire che Cutolo è stato fatto morire al 41bis, in quelle condizioni. Strasburgo, poi, condannerebbe l’Italia ad un risarcimento del danno ridicolo. Sì, resterebbe la soddisfazione di un pronunciamento che ci darebbe ulteriormente ragione. Ma la moglie, mi è sembrato di capire, che non sia interessata a dare seguito a una manifesta sfiducia nelle istituzioni”, conclude Aufiero.