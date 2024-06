Uccisa in kayak, le prime parole della famiglia di Cristina dopo la tragedia

"Non abbiamo parole per quanto accaduto, ci sentiamo vuoti e totalmente impotenti". Sono le prime dichiarazioni rilasciate dal giorno della tragedia da parte della famiglia di Cristina Frazzica, la 30enne travolta e uccisa domenica scorsa da un'imbarcazione mentre si trovava su un kayak insieme a un amico nelle acque di Posillipo.

"Ci teniamo a sottolineare - spiegano ancora i familiari, attraverso 'Giesse Risarcimento danni e gestione sinistri' - che Cristina, laureata in Biotecnologie, era stata selezionata per il percorso di formazione Pharmatech Academy della Federico II, destinato a formare figure professionali altamente qualificate nella ricerca, nella produzione di farmaci a Rna e nella terapia genica, e svolgeva il tirocinio nella sede campana dell'azienda farmaceutica Nouscom srl. Il mare era la sua passione e, approfittando della bella giornata, aveva deciso di fare un giro in kayak con un amico. Abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura e siamo sicuri che presto emergerà la verità. Per ora non riusciamo a darci pace: andremo fino in fondo per capire cos'è successo".

Giesse ha affidato il supporto dei familiari di Cristina all'avvocato penalista Gianluca Giordano del foro di Santa Maria Capua Vetere, e incaricato come consulente tecnico di parte il medico legale Maurizio Saliva. Assisterà all'autopsia che il sostituto procuratore della Repubblica Vincenzo Toscano ha fissato per domani, venerdì 14 giugno, alle 13.

"È ancora presto per rilasciare dichiarazioni e nessuno vuole puntare il dito contro qualcuno - ha aggiunto alle dichiarazioni dei familiari Giuseppe Vacca di Giesse Risarcimento danni - Siamo certi che la magistratura analizzerà ogni aspetto della vicenda, senza tralasciare nulla".

L'avvocato indagato: "Basta gogna mediatica"

"Spero solo che cessi la gogna, se emergerà ch'è finita sotto la mia barca per colpa mia, mi assumerò tutte le responsabilità: ho totale fiducia nell'autorità giudiziaria". Queste intanto le nuove dichiarazioni di Guido Furgiuele, l'avvocato il quale secondo gli inquirenti era al timone dell'imbarcazione che ha ucciso la ragazza.

"Ho la patente senza limiti, per imbarcazioni a motore ed a vela dal 1998 e non ho mai causato sinistri - ha aggiunto il penalista - Domenica pomeriggio, mentre rientravo da Ischia, all'altezza di Villa Rosebery, alle 17.35, un mio ospite ha notato in lontananza a poppa una persona che si sbracciava e chiedeva aiuto. Mi ha avvertito ed io ho decelerato, virato e sono tornato indietro". "Alle 17.40 - spiega - ho messo in salvo il superstite con il kayak, ad oltre 300 metri dalla costa. In quel momento da lui ho appreso che era con una ragazza ed erano stati travolti da una barca ad alta velocità e alle 17.44 ho dato l'allarme. La capitaneria mi ha detto di non muovermi e dopo dieci minuti sono arrivati".

"Il superstite non ha riconosciuto la mia barca come quella che li aveva investiti e la mia non è una barca veloce. Noi, in sette a bordo, non avevamo sentito niente". "Sono stato a disposizione degli inquirenti dal primo momento - conclude Furgiuele - e continuerò ad esserlo perché sia fatta luce sulla tragedia di Cristina Frazzica".

Le indagini

La Capitaneria di porto aveva visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza di villa Rosebery, la residenza del Presidente della Repubblica che si trova nelle vicinanze dell'area dove è avvenuto l'incidente, e si era messa a caccia di un natante di circa 20 metri, con tanto di ispezioni nella zona di Mergellina. Un'imbarcazione in particolare era sembrata ai sommozzatori compatibile con quella delle immagini (probabile riportasse anche dei segni sullo scafo compatibili con l'impatto): proprio quella dell'avvocato Guido Furgiuele, la stessa che aveva soccorso il 33enne che era insieme a Cristina Frazzica. L’ipotesi di reato è quindi adesso omicidio colposo, e non più omicidio colposo e omissione di soccorso.

Il corpo della vittima è stato investito dallo scafo della grossa imbarcazione, finendo nell'elica. Il cadavere della ragazza recuperato dai sommozzatori era apparso irriconoscibile.

Secondo quanto filtrato dalle indagini, il kayak su cui i due trentenni si trovavano era a una distanza tra i duecento e i trecento metri dalla riva.

Questa la testimonianza fornita da Vincenzo Leone: "Eravamo sul kayak, lei seduta davanti, io dietro. Girandosi, si è accorta dell’arrivo dello yacht. Ha avuto solo il tempo di urlare. Io mi sono lanciato in acqua in maniera istintiva. Credo che l’imbarcazione mi sia passata sopra". Il natante degli investitori “aveva le murate altissime - ha aggiunto il 33enne - non riuscivo a vedere chi fosse alla guida. Potrebbe anche non averci visto".

Chi era Cristina Frazzica

Cristina Frazzica, era una biotecnologa di 30 anni nata a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, che ora viveva a Voghera, in provincia di Pavia. Era a Napoli da qualche mese perché frequentava il percorso di alta formazione PharmaTech Academy, un centro d'eccellenza dell'università Federico II con sede a Scampia. Avrebbe concluso i suoi studi il prossimo luglio.

La ragazza aveva conosciuto Vincenzo Leone a una festa a casa di amici comuni, qualche settimana fa. I due avevano deciso di fare insieme un'escursione in kayak nello specchio d'acqua antistante Posillipo, una pratica particolarmente diffusa negli ultimi anni. Cristina, pochi minuti prima della tragedia, aveva anche scattato una foto a Villa Volpicelli, dove si girano le esterne di "Un posto al sole", e l'aveva postata sul suo profilo Instagram.