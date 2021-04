Muore di Covid al Monaldi: la famiglia vuole la salma e aggredisce i sanitari

Il loro desiderio, per motivi di protocollo, non è stato esaudito

Una donna di 74 anni è deceduta all’ospedale Monaldi di Napoli a causa del Coronavirus. Poco dopo la notizia della morte della donna, come riporta Il Mattino, i familiari sono entrati nell’area Covid per riportare la salma a casa. Il loro desiderio, per motivi di protocollo, non è stato esaudito. Dinanzi al rifiuto, però, sarebbe scattata l'ira degli stessi parenti della donna che avrebbero aggredito il personale sanitario.

Ad avere la peggio è stato un operatore socio sanitario che si è fatto medicare in tarda serata al Cto per trauma cranico, contusioni multiple, ecchimosi al labbro inferiore e superiore, perdita della capsula di un dente.