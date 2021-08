Tragedia a Cicciano, dove una donna è caduta da una scala presente nella sua abitazione. L'80enne stava stendendo il bucato quando ha perso l'equilibrio, precipitando rovinosamente con la testa sul pavimento.

Vani i tentativi di soccorso messi in moto dal marito che era in casa in quei minuti drammatici, per la donna non c'è stato nulla da fare.