Morte Arianna Flagiello, inizia il processo d'appello per l'ex compagno

Prende il via domani il processo di Appello per la morte di Arianna Flagiello, la donna morta nell'agosto del 2015 dopo essersi lanciata nel vuoto dalla propria abitazione al Vomero.

Per la vicenda, lo scorso 25 maggio, l'ex compagno Mario Perrotta fu condannato in primo grado a 22 anni di reclusione. Perrotta venne arrestato in aula, appena dopo la lettura della sentenza, poi successivamente lo scorso 17 dicembre fu scarcerato dal Tribunale del Riesame.

Così Antonella Formicola, consulente della famiglia Flagiello: "La storia di Arianna è la storia di tante tante donne che vivono rapporti drammatici dai quali non hanno la forza di liberarsi per svariati motivi. Quando ci si imbatte in un rapporto malato, diventa difficilissimo uscirne". Secondo la consulente Arianna avrebbe "subìto dal Perrotta violenze psicologiche e morali, umiliata fino alla fine e per sganciarsi da quell'incubo si è tolta la vita. Domani inizia il Processo di Appello, restiamo fiduciosi: sono certa che Arianna avrà giustizia".