La morte di Antonio Giglio non ha colpevoli: assolta la madre Marianna Fabozzi

Assolta per non avere commesso il fatto. Marianna Fabozzi, madre di Antonio Giglio, non è stata ritenuta dalla seconda Corte di Assise di Napoli responsabile della morte del bimbo, che a 4 anni precipitò dalla finestra di casa, un'abitazione al settimo piano nel Parco Verde di Caivano. Era il 27 aprile del 2013.

Con la donna era imputato anche il suo ex compagno, Raimondo Caputo. Mentre lei era accusata di omicidio volontario, Caputo è stato assolto dall'accusa di favoreggiamento. I due erano stati già condannati in via definitiva per la morte di Fortuna Loffredo, la bimba violentata e lanciata nel vuoto nello stesso complesso di case popolari.

Secondo la donna, Antonio cadde dopo essersi sporto dalla finestra per vedere un elicottero dei carabinieri che volava in zona.

Marianna Fabozzi venne accusata dell'omicidio di suo figlio dalla sorella di Raimondo Caputo, Antonella, che riferì di averla vista – attraverso uno degli specchi nel corridoio di casa dell’imputata – lanciare il piccolo nel vuoto. Caputo inizialmente smentì la parente quel giorno fosse a casa della Fabozzi, poi tornò sui suoi passi (da lì l'accusa di favoreggiamento). Inizialmente le dichiarazioni di Antonella Caputo non vennero ritenute attendibili dagli inquirenti, poi il processo per la morte di Fortuna Loffredo – con gli stessi imputati – fece cambiare la prospettiva delle indagini. "La tapparella della finestra era rotta. Alzata a metà – fu la testimonianza della sorella di Caputo – E quando Antonio si è avvicinato alla finestra, Marianna l'ha sollevata ancora di più ed ha buttato giù il figlio. Il motivo? L'ex marito (Gennaro Giglio, ndR) la ricattava e voleva portarsi via il piccolo. E lei mi disse, o con me o con nessuno".

Difeso dal penalista Sergio Pisani, il papà del piccolo si era costituito parte civile.