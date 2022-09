Morte Casagrande, il messaggio di Maurizio per la messa di Trigesimo: "Chi lo amava è benvenuto"

"Chiunque lo abbia amato sarà il benvenuto". Così Maurizio Casagrande, attraverso un post social, ha invitato alla messa di trigesimo del padre, l'indimenticato attore Antonio Casagrande spentosi a 91 anni poche settimane fa, il 27 luglio scorso.

Antonio Casagrande aveva fatto parte anche della compagnia di Eduardo De Filippo. In particolare tra gli anni sessanta e gli anni ottanta è stato molto attivo anche in televisione e al cinema. Tra i vari film cui ha partecipato "Le quattro giornate di Napoli", "Detenuto in attesa di giudizio", "Così parlò Bellavista", "Dio ci ha creato gratis", e per ultimo "I fratelli De Filippo" dell'anno scorso.

Il 17 marzo 2016 gli venne consegnata, da parte dell'allora sindaco di Napoli Luigi de Magistris, una medaglia della città ed una targa in segno di "profonda gratitudine".

La messa

A 30 giorni dalla scomparsa Antonio Casagrande verrà salutato domani 6 settembre alle ore 18 presso la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini.