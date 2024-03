Scomparsa e poi ritrovata morta, commozione alla fiaccolata per Antonella Di Massa

Molto partecipata la fiaccolata, ieri sera, tenuta dai cittadini del borgo di Succhivo per ricordare Antonella Di Massa, la donna scomparsa ad Ischia il 17 febbraio scorso e ritrovata morta mercoledì in un terreno a poca distanza da dove era stata vista l'ultima volta viva.

Tra i più di 200 presenti anche il marito e le due figlie della donna, tantissimi abitanti del piccolo paese dove Antonella è scomparsa ed è stata ricercata per giorni da decine di uomini delle forze dell'ordine e volontari, il sindaco di Serrara Fontana (nel cui territorio si trova Succhivo), gli amministratori di Casamicciola. Era questo il comune d'origine della 51enne .

Il corteo è partito dall'esterno della chiesa della Madonna di Montevergine per giungere davanti al terreno dove è stato ritrovato il corpo senza vita della donna. Poche centinaia di metri che Antonella ha senza dubbio percorso.

Davanti al luogo del ritrovamento del corpo, i partecipanti hanno pregato e poi deposto decine di lumini e foto della donna, a pochissimi metri da dove gli inviati di "Chi l'ha visto'" ne hanno rinvenuto il cadavere.

Oggi a Casamicciola si celebreranno i funerali della donna, alle 15.30 nella chiesa del convento dei Passionisti.

Le indagini

C'erano delle ecchimosi sul corpo di Antonella Di Massa quando è stata trovata morta dagli inviati di "Chi l'ha visto?", trasmissione che si stava occupando della sua scomparsa.

La salma non presentava segni apparenti di violenza, è emerso a poche ore dal ritrovamento, sebbene il medico legale pare abbia rilevato delle ecchimosi che potrebbero essere frutto tanto di una caduta tanto di percosse subite. Sarà l'autopsia, già portata a termine presso l'Istituto di Medicina Legale del II Policlinico di Napoli, a stabilire cosa sia accaduto alla 51enne. Gli esiti dell'esame autoptico vengono ritenuti fondamentali per stabilire data e causa della morte, insieme ai risultati dei rilievi effettuati dal reparto scientifico dei carabinieri.

La scomparsa

La 51enne aveva fatto perdere le proprie tracce sabato 17 febbraio nella zona di Succhivo, una frazione del comune di Serrara Fontana, sull'isola d'Ischia. Dopo la denuncia dei familiari erano iniziate le ricerche nelle aree vicine a dove Antonella Di Massa aveva lasciato parcheggiata la sua auto. In essa, la borsa con portafogli e telefonino, mentre - si è scoperto grazie alle telecamere di videosorveglianza installate in zona - Antonella aveva portato con sé una busta per la spesa di plastica azzurra, poco pesante, dal contenuto non meglio identificato.

Le ricerche

Le prime ricerche erano state condotte dalla squadra Cnsas di stanza sull’isola, affiancata successivamente dall’unità cinofila e da un drone che ha effettuato sorvoli notturni con la termocamera. Nei giorni successivi i tecnici Cnsas assieme al soccorso alpino della guardia di finanza, ai vigili del fuoco, ai carabinieri e ai volontari della protezione civile hanno battuto l’area nei pressi dell’avvistamento e tutte le zone limitrofe, in particolare quelle più impervie.

Poi ieri il ritrovamento, ieri mattina, da parte dei giornalisti di "Chi l'ha visto?" Francesco Paolo Del Re e Marco Monti, in un terreno sotto alcuni alberi.