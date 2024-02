Il figlio del noto attore muore in un tragico incidente. Il padre: "Chi ha visto parli. Vogliamo la verità"

Non si dà pace la famiglia di Andrea Mellone, il giovane che perso la vita in un tragico incidente stradale nella tarda serata dello scorso 1 febbraio. Andrea, figlio di un noto attore era in sella al suo scooter quando in via dei Ciliegi, nella zona della Toscanella, ha perso il controllo del mezzo stesso e si è schiantato contro un palo. Immediati i soccorsi per il giovane che è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Cardarelli di Napoli.

Sulla dinamica ci sono ancora in corso indagini e pare che almeno un altro mezzo sia stato coinvolto nel tragico incidente, mezzo del quale - però - non si trovano tracce. Il papà di Andrea, il noto attore Gennaro Mellone, qualche giorno fa ha lanciato un nuovo appello sui social, chiedendo a chi possa avere informazioni utili di farsi avanti.

"Non cerchiamo vendetta, ma solo verità"

Queste le sue parole: "Vogliamo Giustizia per Andrea ! Chi ha visto "qualcosa" dell’incidente il giorno 1 febbraio alle 22.45 su viale dei ciliegi a chiaiano ,deve parlare ! Chi sa qualcosa deve avere il coraggio di testimoniare ! Le indagini vanno avanti, ma vi prego, basta omertà ! Ve lo chiedo con il cuore in mano . Ve lo chiede la famiglia, gli amici e tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Ve lo chiede soprattutto mio figlio Andrea con i suoi 17 anni e con i suoi sogni "spezzati" ancora in volo ! Non è giusto ! Non doveva andare così ! Non cerchiamo vendetta, vogliamo solo la Verità, chiediamo solo Giustizia. Vi prego, restiamo uniti, restiamo umani. Andrea era figlio mio....ma da quel giorno maledetto è anche figlio vostro !".