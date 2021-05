Lutto a Marano: scomparso lo storico parrucchiere Alfredo Noviello

Marano piange Alfredo Noviello, storico parrucchiere di 64 anni. Come riportato da Terra Nostra News, l'uomo è deceduto nella serta del 1 maggio per cause non ancora note. Anche se, su Facebook, alcuni suoi colleghi ipotizzano che possa essere l'ennesima vittima del Covid-19. Decine i messaggi di cordoglio scritti da amici, clienti e colleghi lanciati sui social network. La comunità si stringe intorno alla famiglia del noto commerciante.