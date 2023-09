Alfonso, morto sul lavoro a 54 anni: indagate due persone

Ci sono due indagati per la morte di Alfonso Gisini, 54 anni di Giugliano, che ha perso la vita lunedì 4 settembre per un incidente sul lavoro nel Viterbese. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo ha iscritto nel registro degli indagati il datore di lavoro ed il direttore tecnico dei lavori della società.

“Poteva essere evitata questa assurda morte?” È la domanda che si pongono i familiari di Alfonso, rappresentati dall’avvocato Luigi Poziello del foro di Napoli Nord. Dalle parole rilansciate dalla donna, sembrerebbe nel cantiere interessato dai lavori, si fosse già verificato un crollo a seguito del quale un’altro operaio aveva riportato delle ferite. Ciò nonostante i lavori sarebbero proseguiti, fino al nuovo crollo che ha causato la morte di Alfonso. Intanto ieri presso il policlinico gemelli di Roma si è proceduto all’esame autoptico della salma di Alfonso Gisini, che ha lasciato la moglie e due figli minorenni

Il fatto

L'incidente ha avuto luogo a Corchiano, in provincia di Viterbo. La parete esterna di una palazzina in via Donatori di sangue è crollata travolgendo due operai. Uno è morto dopo il trasferimento in ospedale, mentre l'altro è rimasto ferito. Gisini era dipendente della ditta napoletana incaricata di effettuare i lavori presso uno stabile di case popolari.

È morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 settembre, alcune ore dopo l'incidente avvenuto intorno alle 11,30. Soccorso con l'eliambulanza, è stato trasportato in codice rosso e in gravissime condizioni al policlinico Gemelli di Roma dove è poi deceduto. Ferito un collega, finito al pronto soccorso dell'ospedale Andosilla di Civita Castellana. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti in quanto, a differenza del 54enne, colpito in pieno dalla controparete, sarebbe stato solo sfiorato dai mattoni piombati a terra.

A dare l'allarme sono stati altri due operai, accorsi dopo aver sentito il rumore del crollo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale della Asl e dell'Ispettorato del lavoro e i carabinieri. Avviate le indagini sulla tragedia, finalizzate alla ricostruzione delle dinamiche e delle cause dell'incidente. Stando a quanto ricostruito, sembra che i lavori all'interno del cantiere non fossero ancora partiti: gli operai si sarebbero trovati in loco per un sopralluogo finalizzato ad accertamenti preliminari. Nella palazzina vivono due coppie e una famiglia, che per ragioni di sicurezza sono state momentaneamente trasferite.