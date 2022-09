Morte Alessandro, l'avvocato: "Incidente non può essere escluso"

Il legale della famiglia del 13enne precipitato dal balcone, a Gragnano, invita alla prudenza: "I messaggi ci sono, ma potrebbero essere solo una coincidenza. L'autopsia ci dirà di più". Funerale fissato per il 7 settembre alle 11.

"Avventurarsi nelle ipotesi sulla morte di Alessandro in questo momento è pericoloso". E' il pensiero di Mario D'Apuzzo, l'avvocato della famiglia del 13enne precipitato dal balcone di casa a Gragnano. Nelle ultime 24 ore si è fatta strada l'ipotesi che si sia trattato di un suicidio indotto da conoscenti attraverso messaggi e atteggiamenti vessatori. Ci sono sei indagati, quattro minorenni, ma D'Apuzzo specifica: "Non possiamo ancora escludere che si tratti di un incidente. I messaggi sul cellulare del ragazzo ci sono, ma potrebbero essere una coincidenza. L'autopsia potrebbe darci qualche elemento in più".

L'esame autoptico è in corso mentre pubblichiamo questo articolo e il risultato potrebbe escludere o avalorare sia l'ipotesi che il giovane sia caduto sporgendosi, la prima ipotesi avanzata anche dalla famiglia, che quella del suicidio indotto se sul corpo venissero individuati segni di un gesto volontario. "Da subito tutti noi abbiamo pensato all'incidente perché nessuno aveva notato segni di disagio in Alessandro. Poi, sono emersi i messaggi e sono emersi i primi dubbi. Dobbiamo attendere le indagini, altrimenti potrebbe essere rovinata la vita anche di altre famiglie. Non posso neanche affermare con certezza che tutti gli indagati conoscessero Alessandro, perché un collega avvocato di uno di loro lo ha escluso".

Intanto, sono stati fissati i funerali. L'ultimo saluto ad Alessandro verrà dato domani, 7 settembre, alle 11 al Chiostro di Sant'Agostino di Gragnano: "Sarà il momento più difficile per la famiglia - spiega l'avvocato - Loro chiedono solo la verità. Non vogliono un colpevole a tutti i costi. Non vogliono cercare un mostro tra i ragazzi. Vogliono solo sapere che cosa è accaduto davvero".