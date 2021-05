E' morta Donna Violetta, il sindaco: "Aveva una grazia e una dolcezza uniche"

Riferimento del balletto mondiale che per amore abbandona la danza e il Royal Ballet di Londra per trasferirsi nella nostra amata terra

"É venuta a mancare nella nostra città Violetta Elvin Prokhorova, vedova Savarese, per tutti noi Donna Violetta. Donna di inimitabile bellezza, donna di grazia inconfondibile, di stile raffinato, di eleganza incomparabile, di garbo e di dolcezza unica. Riferimento del balletto mondiale che per amore abbandona la danza e il Royal Ballet di Londra per trasferirsi nella nostra amata terra. Seppur umiliata dal regime stalinista fu donna forte che mai si arrese. Ci mancherà il suo meraviglioso sorriso e la sua grande elevatura morale. Esprimo il mio personale cordoglio e quello dell'intera Amministrazione alla famiglia e a quanti hanno avuto l'onore di conoscerla e apprezzarla".

E' il post di cordoglio di Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, per la morte di Violetta Elvin Prokhorova, punto di riferimento del balletto a livello internazionale.