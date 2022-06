Lutto per l'avvocato Russo, è morta la figlia Enza: aveva 46 anni

Lutto a Casoria per la prematura morte di Vincenza Russo. Vincenza, 46 anni, era molto nota in città anche perché era la figlia del noto avvocato Mariano Russo. Tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia in queste ore, con l'intera città che si stringe al dolore dei suoi cari.

I funerali sono stati celebrati oggi, giovedì 23 giugno 2022, alle opre 10 presso la chiesa di San Benedetto Abate a Casoria. Oltre al papà, il tristye annuncio è stato dato dalla madre Maria, le sorelle, il fratello, i cognati e tutti gli altri parenti. Per l'ultimo saluto una folla commssa si è riunita già presso l'abitazione della donna prima della celebrazione del rito funebre.