Vincenza muore pochi giorni dopo il parto, il compagno: "Crescerò nostro figlio con la tua purezza d”animo"

C'è ancora sgomento a Napoli per la prematura scomparsa di Vincenza Donzelli. La 43enne, nota gallerista, è morta per le complicanze post partum in una delle cliniche private più note di Napoli. Il figlio sta bene, ma per la 43enne purtroppo non c'è stato niente da fare dopo il trasferimento al Cardarelli. Disposta l'autopsia per stabilire le cause della morte.

Tanti i messaggi per lei e per il compagno Andrea Cannavale (figlio dell'attore Enzo) che in queste ore la piange. Proprio quest'ultimo le ha dedicato un commovente post: "È stato un privilegio averti vissuto, Sei stata un esempio di Vita… Ti prometto che crescerò nostro figlio con i tuoi valori e con la tua purezza d”animo. Mi hai fatto vivere il sogno più bello della mia Vita. Ti Amerò per sempre".

I messaggi per Vincenza

Anche Alessandro, fratello di Andrea, ha ricordato la cara cognata: "E’ il tempo del dolore, dei ricordi e dei sogni infranti . È il tempo del chiedersi il perché di tutto questo sapendo che non si riuscirà mai a trovare veramente un perché. E’ il tempo delle promesse di essere ancora più uniti come famiglia, di poter contare ancora di più l’uno sull’ altro caro fratello mio. Ma è anche il tempo di augurare al piccolo Vincenzo Cannavale una splendida vita. Perché lui è il frutto di un incontro meraviglioso tra due persone che si sono amate, stimate e volute bene in questa parentesi di esistenza…oggi ti ho visto per la prima volta piccolo mio , tenerti la manina è stata un emozione immensa, non ti lascerò mai solo potrai contare sempre su zio Alessandro".

Tra le istituzioni, invece, c'è il messaggio dell'assessore comunale al Turismo Teresa Armato: "La mia vicinanza alle famiglie Cannavale e Donzelli nel ricordo di Vincenza che tanto si e prodigata nel far conoscere a cittadini e turisti il fascino di Monte di Dio e della Galleria Borbonica. Profondo dolore per una morte straziante che lascia attoniti"