Cadavere in avanzato stato di decomposizione nel villaggio turistico: la vittima è di Napoli

E' di una donna napoletana di 57 anni il corpo senza vita trovato in avanzato stato di decomposizione ieri in un villaggio turistico situato in località Torre di Mare a Capaccio Paestum. La salma, nelle scorse ore, è stata trasferita all'obitorio del presidio ospedaliero Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Saranno, dunque, gli accertamenti medico-legali a stabilire le cause del decesso, come riporta SalernoToday.it.

Indagini

I militari dell'arma della compagnia di Agropoli indagano sull'accaduto. Sul posto anche i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dell'arma di Salerno che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. L'indagine è coordinata dalla procura di Salerno. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi neppure quella di un possibile omicidio.