Donna precipita nel piazzale a strapiombo sul mare: è morta sul colpo

Una donna è precipitata giù da un albergo del centro cittadino di Vico Equense a strapiombo sul mare. E' morta sul colpo per le gravissime ferite riportate nella caduta.

Polemiche sul recupero del corpo della vittima a causa della difficoltà di accesso all'area del ritrovamento.

La nota inviata dall'Hotel Sporting inviata alla pagina Facebook Aequa News nella quale si chiarisce la vicenda: "La signora non si trovava all’interno della nostra struttura e non si è lanciata da uno dei nostri terrazzi; l’evento è accaduto nel piazzale accanto l’Hotel, presso l’ex Cattedrale della SS.ma Annunziata. - È totalmente falso e priva di fondamento la notizia secondo la quale “Non è stato consentito l’accesso tramite l’ascensore della spiaggia”. La salma è stata trasportata via mare solo perché sarebbe stato impossibile recuperarla tramite il nostro ascensore. Inoltre le Forze dell’Ordine e i Medici del 118, prontamente accorsi sul luogo della tragedia, hanno avuto piena e totale disponibilità e collaborazione da parte di tutto lo staff dell’albergo e della spiaggia".