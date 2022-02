Valeria trovata morta in casa a 28 anni: aveva lasciato Napoli per lavoro

È stata trovata morta nella sua camera da letto, presumibilmente a causa di un malore. Valeria Di Martino Abagnale, 28enne originaria di Napoli, si è spenta oggi a Livorno.

Laureata in ingegneria, dal 2019 si era trasferita a Livorno dove lavorava all'Eni come tecnologo di processo. Sono stati proprio alcuni colleghi a lanciare l'allarme dal momento che non rispondeva alle loro chiamate né al campanello di casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto l'abitazione ai volontari dell'Svs di Ardenza e a quelli della Misericordia di Livorno, giunti con il medico. Inutili i tentativi di rianimazione della 28enne.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri, come riportato da LivornoToday è presumibile che sul corpo della ragazza venga disposta un'autopsia per risalire con certezza alle cause del decesso.