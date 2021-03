Covid fatale per Valeria D'Esposito, la giornalista muore a 49 anni

Lutto nel giornalismo campano per la morte di Valeria D'Esposito. La 49enne era il volto di Visit Campania e una blogger molto seguita sui social. Fatali le complicazioni causate dal Covid.

“Visit Campania era il sogno che avevo nel cassetto – si legge nel portale che aveva creato – basato sulla condivisione di spunti, ispirazioni e consigli per visitare al meglio la Campania. I contenuti vertono su itinerari, città e strutture, ma non mancano gli approfondimenti su cucina e feste tradizionali, prodotti tipici, segnalazioni di eventi culturali e gastronomici”, come riporta Casertanews.

Tanti i messaggi di cordoglio di colleghi napoletani per ricordare la giornalista casertana. "Non riesco a crederci che non ti vedrò più. Mi mancherai moltissimo", scrive Laura Gambacorta. "Avevi sempre una bella parola per me, mi guardavi negli occhi, mi parlavi senza malizia eri di una dolcezza unica... Non è possibile, non ci voglio credere! Noi due ci rivedremo ancora", è il ricordo di Grazia Guarino.