Dolore e lacrime per la morte di Valentina: la 22enne uccisa da un tumore al cervello

Lutto a Giugliano per la morte di Valentina Tramonto. Valentina, 22 anni, cobatteva da tempo contro un brutto male che l'ha portata via dai suoi cari. La giovane era affetta da una grave forma di tumore al cervello. Nel 2019 la famiglia aveva lanciato anche una raccolta fondi per permettere a Valentina di poter subire un delicato intervento chirurgico in Germania.

Valentina ha scoperto la malattia dopo essere stata colpita da quello che sembrava un banale mal di testa. Ma così non era e gli esami strumentali hanno svelato un quadro clinico complesso. Tuttavia, Valentina ha combattuto come una leonessa. sottoponendosi a diverse cure, quando aveva solo 19 anni. Ora la piange l'intera comunità cittadina che si stringe, in queste ore, alla famiglia. I funerali verranno celebrati oggi a Giugliano.