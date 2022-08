Valentina uccisa da un brutto male a 39 anni: lascia due figlie piccole

Lutto a Pompei per la prematura scomparsa di Valnetina Della Femina. Valnetina, 39 ani, si è arresa a un brutto male che l'ha portata via ai suoi cari, soprattutto alle sue due piccole figlie.

Sono tanti i messaggi per lei sui social. Tra questi c'è quello di Angela: "Occhi dolci, sorriso luminoso.... tutta una vita davanti....perché, Dio, perché? Grazie dei ricordi belli che sono legati a te e alla nostra infanzia, quando eravamo spensierate e felici e ci rallegrava un panino con la nutella mangiato a piedi scalzi,abituati a camminare sulle pietre. I giochi d'acqua, le barbie,le canzoni di Sanremo scritte sui quaderni, tutti i capricci fatti per dormire insieme... Il tempo separa le strade sempre un po', ma non scalfisce quei ricordi e quella sensazione di felicità. Ti porto nel cuore. Un abbraccio a te Romina e a zia Annamaria, siate forti! Valentina vive!".