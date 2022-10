Si è spenta la professoressa Tiziana Assante, docente del Liceo Elsa Morante di Scampia. La notizia della scomparsa della giovane mamma è stata accolta con sgomento da amici e parenti.

"Si dice sempre che non muore mai chi vive nel cuore di chi resta. Sarà anche vero, ma oggi il dolore è grande. Immagino la luce immensa che illumina tutti gli spettatori rapiti dal tuo ingresso in paradiso. Illumina anche noi qui sulla terra a partire da tua figlia, mamma Adriana, papà Rino, tuo fratello Paolo e dispensa forza e coraggio per andare avanti. Buon viaggio Tiziana Assante, cugina super solare", scrive Simona, parente di Tiziana.