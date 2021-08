Un brutto male uccide la giovane Titta: lascia una figlia piccola

Tanto dolore nel quartiere napoletano che in queste ore la piange

Lutto a SEcondigliano per la morte di una giovane mamma. Il quartiere piange Titta Cicchetti portata via da un brutto male. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore la vogliono ricordare. Titta, conosciuta e benvoluta da tutti, lascia una figlia piccola.

Questo il messaggio della cugina Marisa: "Hai lottato fino alla fine cugina mia. Proprio tu che non facevi male a nessuno e che sei stata sempre una gran lavoratrice: una ragazza umile, gentile e pazzerella. Eravamo due teste e un solo cervello. Siamo cugine ma siamo due sorelle perché siamo cresciute insieme: mai una discussione, solo divertimenti e pazzie da piccole ad oggi. Ora veglia su di noi e dai tanta forza alla tua famiglia".