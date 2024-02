Addio alla storica giornalaia: è morta Titina di Port'Alba

Si è spenta a 75 anni Titina, la storica giornalaia di Port'Alba. Fin da giovanissima aveva sostituito la mamma in quello che era un punto di riferimento immancabile per i residenti di quella zona.

Il ricordo del giornalista e divulgatore storico Giuseppe Giorgio: "Ciao Titina, giornalaia e anima buona di Port'Alba. Grazie di tutto! Dormi e sogna di rivivere in eterno in un mondo migliore. Passeggia ancora per Costantinopoli, passa serena dinanzi al Conservatorio e avviati leggera per quella via Mezzocannone della mia gioventù sui libri. Quanti giornali mi hai fatto leggere senza comprarli. Sdraiati lieve senza paura ascoltando il tuo “Pinotto” (Pino Daniele). Riposa in eterno sulle note di Quanno Chiove e Napul'è! Sia dolce la tua lunga notte, quella che ormai ti separa dagli acciacchi di questa vita di noi quaggiù. Ciao Titina, ogni volta che passerò dinanzi alla tua edicola getterò comunque lo sguardo per cercarti ed anche se non ti vedrò, anche se non ci sarai, sarà comunque bello il ricordarti tra quotidiani, figurine e settimanali. Ciao Titina, mi mancherai e ancor di più mancherai a quell'angolo di Napoli che privato della tua presenza sarà certamente più vuoto e privo di colori".

Funerali oggi alle 12:45 presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.