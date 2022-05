Quartiere in lutto per la morte di Titina: "Sempre al servizio della carità e della cultura"

Lutto a San Pietro a Patierno per la morte di Titina Marotta. Titina era molto conosciuta nel quartiere per il suo grande impegno nel mondo del volontariato e della cultura. Tanti i messaggi per lei, con il quartiere pronto a darle l'ultimo saluto, oggi, presso la Chiesa di Santa Maria della Purità.

Tra i tanti messaggi c'è quello della Masseria Luce che così la ricorda: "L'Uco e L'associazione Culturale Maria Ss. Della Luce partecipano al dolore della famiglia per la dipartita della carissima TITINA MAROTTA socia e volontaria sempre disponibile al servizio della Carità e della Cultura. Le esequie oggi ore 16.30 Chiesa di S.MARIA DELLA PURITA'. CIAO TITINA !!! ADDIO! PREGA PER NOI !".