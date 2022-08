Lutto per la morte dell'amata catechista Teresa: "Ci mancherai, grande serva di Dio"

Lutto a Casoria per Teresa Persico, nota catechista. La signora Persico, 75 anni, è stata portata via da un brutto male in poco tempo. Lascia nel dolore il marito Raffaele e l'intera comunità parrocchiale della chiesa di "San Mauro".

Sui profili social della parrocchia, dove per anni Teresa ha esercitato il proprio servizio, si legge: "Chi era Teresa Persico , Donna esemplare e operatrice pastorale, se n’è andata lasciando nello sgomento tante persone della comunità di San Mauro. È stata una notizia devastante - Era la nostra colonna catechistica da oltre 20 anni. Era una persona sempre entusiasta». Non è passato un mese da quando è incominciato il suo calvario,

Con lei perdiamo una grande persona, molto schiva, che non amava le luci della ribalta. Il suo posto ideale era l’ultima fila, invece era stata la spina dorsale di tante attività. Preparava i bambini alla prima comunione e alla distribuzione dei viveri della Caritas era conosciuta e stimata da tutti , vero esempio di fede. L’ultimo saluto sarà domani nella basilica di San Mauro alle 10:30. Preghiamo per la sua anima che il Signore l’accolga tra le sue braccia".