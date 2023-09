Lutto in città per la giovane Teresa: lascia il marito e due figli

Lutto a Melito per la morte prematura di Teresa mauriello. La giovane mamma, molto nota in città, lascia il marito Francesco e due figli piccoli. Tanti i messaggi per lei anche sui social. “Il tuo sorriso con cui sempre mi hai accolto chi se lo dimenticherà più. Cuginetta, la mia cuginetta speciale. Quante esperienze insieme fin da piccole. Tu, una leonessa. Pensavo che anche questa volta ce l’avresti fatta. Ero fiduciosa della tua forza. Non ci posso ancora credere che sei volata via. Conserverò gelosamente i tuoi messaggi e li ascolterò per sentire ancora la tua voce. Nel mio cuore vivrai sempre. Ti voglio bene, lo sai Teresa Maurie ”, scrive Angela.

“Guardare questa foto, ora che te ne sei andata, rende ancora più difficile trovare le parole per dire al mondo che splendida persona eri e quanto mancherai a chiunque abbia avuto l’onore di incrociare il tuo sguardo e vedere il tuo sorriso. Sono stata tra quei fortunati che ti ha conosciuto e con te ho condiviso gli anni più belli: quelli della spensieratezza, dei sogni da realizzare, della vita da concretizzare.

Dolcissima, solare, sempre positiva nonostante tutto, sempre pronta ad aiutare chiunque avesse bisogno. Una persona meravigliosa. Proprio per questo, sapere che il tuo cuore pieno d’amore, di speranza e di fede abbia smesso di battere non è solo un’ingiustizia di questa incomprensibile vita. È un bieco tradimento alla tua luce che non meritava in alcun modo di essere spenta così presto. Resta questa foto: il tuo viso che guarda emozionato il bouquet e l’amore della tua vita che dovrà camminare d’ora in poi senza di te”, ha scritto, invece, Elvira.