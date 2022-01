E' morta la maestra Tanya Grieco, un'ex alunna: "Accudiva gli studenti come figli suoi"

Si è spenta Tanya Grieco maestra di Vico Equense, molto conosciuta e stimata. Ha cresciuto intere generazioni di giovani studenti.

Tanti i messaggi di cordoglio per ricordarla. Riportiamo quello di Linda, una sua ex studentessa: "E come si può dimenticare quanto ci hai voluto bene? Che a turno ci portavi a casa tua e ci preparavi il pranzo dopo la scuola? Sei stata una mamma che ha accudito i suoi alunni come propri figli, quanti ricordi, e quanti sorrisi, tempi in cui avevamo poco ma avevamo tutto. Ora sei volata in cielo, e mi sento spezzare il cuore, ma sono certa che da lassu guiderai tanti bimbi che sono volati troppo presto, con il tuo fare materno e con il tuo dolce sorriso. Non ci sono parole per un dolore così immenso. Noi che abbiamo avuto il privilegio di viverti, conoscerti,,apprezzare le tue qualità e la tua forza, ti porteremo sempre nel cuore. Ciao maestra".