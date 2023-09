Lutto al Rione Sanità: la giovane Tania uccisa da un brutto male

Lutto al rione Sanità per la prematura scomparsa di Tania Repetti. La giovane sarebbe stata portata via da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. L'annuncio della sua morte è stato diffuso dal gruppo social "Sei del Rione Sanità se...". I funerali si terranno domani alle 11 presso la chiesa S.S. Maria della Sanità. Oggi, invece, si terrà la veglia funebre nella cappella della Madonna Dell’Arco antistante la basilica.

Tanti i messaggi per la giovane anche sui social. "Che brutto risveglio non ci posso credere c eravamo visti a maggio, e sembrava andare tutto bene, ma purtroppo non è andata così, voglio ricordarti con questa nostra foto d infanzia quando eravamo piccoli spensierati e felici, rip in pace amica mia", si legge, ad esempio, in un commento.