Un brutto male uccide Susy Verde: "Sei andata oltre la cima"

Lutto a Napoli per la morte di Susy Verde, giovane mamma di appena 38 anni. Susy stava combattendo da tempo con un brutto male. A portarla via ai suoi cari è stata una rara forma di cancro che colpisce il midollo osseo: il mieloma multiplo. Susy lascia il marito Fabrizio e il figlio Diego, di soli sei anni. Nonostante il dramma della malattia Susy non ha mai smesso di sorridere.

"Non ti sei fermata in cima, sei andata oltre"

Ed è proprio quel sorriso che, in queste ore, tanti amici stanno ricordando. I messaggi sono tantissimi, ma il più commovente è quello di papà Santo che sui social scrive: "Figlia mia, questa volta non ti sei fermata in cima,sei andata oltre. Con la tua preziosa luce per illuminare il cielo e la strada del tuo piccolo Diego". Il riferimento della "scala" è un chiaro riferimento alla passione che Susy aveva per il volontariato. La giovane, infatti, faceva parte dei volontari dei Vigili del Fuoco di Napoli.