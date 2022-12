Quartiere in lutto per la morte di suor Virginia: tanti i messaggi per lei

Lutto a Secondigliano per la morte di suor Virginia, già superiora della Casa delle Religiose Francescane di Sant'Antonio. A dare la notizia della sua morte è don Doriano De Luca che esprime così il proprio cordoglio: "È salita alla Casa del Padre Suor Virginia, già superiora della Casa delle Religiose Francescane di Sant'Antonio di Secondigliano. Le più sentite condoglianze alla congregazione religiosa, mentre assicuriamo la nostra vicinanza e la preghiera di suffragio". Tanti i messaggi per suor Virgiania, punto di riferimento per tante persone nel quartiere.