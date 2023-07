Lutto in città per la morte di suor Rosaria: "Grazie per quello che ci hai insegnato"

Lutto a Sant'Antonio Abate per la morte di una religiosa della famiglia dei Sacri Cuori. Si tratta di suor Rosaria Mollo, un volto molto noto in città. Sono tanti i messaggi per lei - anche sui social - da quando la notizia della sua dipartita ha iniziato a circolare. Un bagno di folla questa mattina in chiesa per l'ultimo saluto. Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di Maria Ss. del Buon Consiglio.

"Il Signore ti ricompensi per il bene che hai compiuto in mezzo a noi adesso da lassù prega per la nostra comunità per i sacerdoti e per i giovani", ha scritto Rosa. O, ancora, c'è il messaggio di Annamaria: "Grazie Suor Rosaria per tutto quello che ci hai insegnato. Rimarrai per sempre nel mio cuore... sei stata uno dei tasselli più importanti della nostra vita ed ora che sei al cospetto di Dio prega per noi e soprattutto per i nostri giovani".