Lutto al santuario di Santa Maria Francesca: addio a suor Maria Grazia

Lutto per la comunità delle religiose di Santa Maria Francesca delle cinque Piaghe per la morte di suor Maria Grazia Corbo, 91 anni. L'annuncio è stato diffuso via social con un post: "All’età di 91 anni sr Maria Grazia Corbo serenamente ha consegnato la sua anima al Signore.Le esequie saranno domani alle 11.30 nel Santuario di Santa Maria Francesca.

Preghiamo per lei affidandola alla potente intercessione di Santa Maria Francesca *giovedì 18 luglio e venerdì 19 luglio resteranno chiusi la casa della Santa e il Santuario*. Tanti i messaggi per lei anche sui social.