La città piange suor Corrada: "Donna carismatica e generosa"

Lutto ad Afragola per la morte di suor Corrada Izzo della chiesetta di San Giuseppe. Ricrdata come un'educatrice esemplare per tanti bimbi e per le sue tante iniziative benefiche, l'intera comunità questa mattina si è radunata per l'ultimo saluto nella Basilica di Sant’Antonio di Padova. Tanti i messaggi per lei anche sui social.

"Suor Corrada mi è dispiaciuto tantissimo riposa in pace mi avete cresciuto sono stato da voi che avevo 2 anni mi avete sempre trattato bene vi voglio tantissimo bene vi mando un bacio condoglianze alla famiglia riposa in pace", ha scritto Ciro. O, ancora, si legge: "Mi hai conosciuto da quando stavo in seconda elementare, mi hai visto crescere e fino a ieri ogni volta che mi vedevi, mi chiedevi di organizzare qualcosa per i tuoi ragazzi. Hai dato la vita e il cuore per quei bambini, ciao Suor Corrada".

Angela, invece, ha scritto: "Una notizia che mi ha toccato molto, ho avuto il piacere di conoscere questa grande donna carismatica, generosa e burbera, ero legata all’istituto da un affetto speciale . Ci siamo viste di recente e mi ringraziava come al solito dicendomi che da loro mi portava al momento giusto San Giuseppe e di non dimenticarmi mai dei bambini. Resterai sempre nel mio cuore. Ciao Suor Corrada".